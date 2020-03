Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bayern hat eine "grundlegende Ausgangsbeschränkung" verhängt, um die Ausbreitung der Corona-Epidemie zu verlangsamen. Ab Mitternacht soll für die nächsten 14 Tage "das öffentliche Leben nahezu vollständig heruntergefahren" werden, kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an.

"Ich sage für Bayern: Es entwickelt sich nicht gut." Er könne es nicht verantworten, weiter abzuwarten, sagte Söder. "Wir dürfen nicht zögern. Jede Infektion, jeder Tote ist zu viel." Deutschland könne sich keinen Sonderweg leisten. Bayern werde sich daher vollständig an die Maßnahmen des Nachbarstaats Österreich orientieren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Sonntagabend mit den Ministerpräsidenten beraten, ob weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionskrankheit nötig sind. Bayern ist in den vergangenen Wochen wiederholt vorgeprescht mit Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie.

