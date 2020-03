Schnell gehts. Gestern war mein wikifolio noch auf 103, heute auf 112. Das Depot-Minus (Cashanteil 60 Prozent) ist auf 17,4 Prozent zurückgegangen. Es kommen jetzt viele Mails, ob man denn jetzt nicht zukaufen solle. Ich wiederhole mich: Wer glaubt, dass das Corona-Ding rasch bezwungen wird, sollte sogar dringend kaufen. Ich bin selbst auch guter Dinge, lasse aber lieber Vorsicht walten. Leute, der Wechsel zwischen Gier (2019), Angst (bis gestern?), Gier (ab heute?) ist gefährlich. Freilich wäre es aus heutiger Sicht super gewesen, vorgestern zu kaufen. Es wäre aber auch super gewesen, Mitte Februar zu verkaufen. Was ich heute in normalen Zeiten gemacht hätte: Bawag auf den Schlusskurs-Effekt hin verstärken, weil die Aufnahme in den Stoxx-600 erfolgt. Da ...

