Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will einen Ausverkauf der deutschen Wirtschaft an Interessenten aus dem Ausland verhindern. Der CSU-Politiker sagte am Freitag, die Wirtschaft werde durch die Corona-Epidemie in eine schwere Rezession geraten. Daher müsse vermieden werden, dass Unternehmen in ausländische Hände gerieten.

"Es wird die größte Herausforderung werden, diese Rezession, die droht, zu bestehen. Vor allem wird wichtig sein, dass am Ende wir nicht ein Übernahmekandidat werden", warnte Söder. Bayern und der Bund müssten bereit sein, notfalls große Summen in die Hand zu nehmen. Sollten Übernahmeanboten aus dem Ausland für hervorragende Betriebe und Technologie kommen, dann müsse Deutschland "alle Möglichkeiten des Rechtes anwenden, dies zu untersagen oder es vorrübergehend dann sogar mit staatlicher Beteiligung zu erhalten."

Wenn am Ende dieser Krise nahezu die gesamte bayerische und deutsche Wirtschaft in ausländischer Hand sei und Deutschland keine Steuerungsoption mehr habe, "dann ist es nicht nur eine medizinische Krise, dann ist es auch eine komplette Änderung der Weltwirtschaftsordnung". Dagegen müsse Deutschland sich wappnen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2020 08:27 ET (12:27 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.