MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wegen der Corona-Krise könnten ab Samstag in allen Bundesländern laut Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) alle Gastronomiebetriebe schließen. Es werde in Bayern zunächst für die nächsten 14 Tage nur noch "to go, Drive-in und Lieferungen" geben, sagte Söder am Freitag in München. "Auch nahezu alle anderen Bundesländer wollen das umsetzen."



Söder betonte später, er wolle den anderen Ländern nicht vorschreiben, was diese zu tun hätten. Gleichwohl habe er in vielen Gesprächen erfahren, dass es auch in den anderen Ländern die Tendenz gebe, "das zu tun". Dies sei aber noch nicht final entschieden.