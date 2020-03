Bonn (ots) - Waren die politischen Krisen der vergangenen Jahrzehnte überwiegend regional begrenzt, befindet sich die Welt durch das Coranavirus in einer globalen Herausforderung. Schon längst hat die Pandemie zu massiven wirtschaftlichen Einschnitten und zu spürbaren sozialen Veränderungen in zahllosen Ländern geführt. Im Moment reagieren die Nationalstaaten weitgehend mit eigenen Maßnahmen und Konzepten. Aber: Wenn uns das Virus schon jetzt eines lehrt, dann, dass der erreichte Grad der internationalen Verflechtung die Staaten dazu zwingt, abgestimmt und multilateral zu reagieren. Was lernt die internationale Staatengemeinschaft aus der Corona-Krise? Können nationale Egoismen in Zeiten der Pandemie überwunden werden? Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit ihren Gästen.Gäste:Jürgen Trittin, MdB Bündnis 90 / Die GrünenJürgen Hardt, MdB CDU, außenpolitischer SprecherCDU/CSU-Bundestagsfraktion Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4553104