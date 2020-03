Der Finanzierung der Anfang März genehmigten Übernahme des US-Mobilfunkers Sprint durch die Telekom-Tochter T-Mobile US steht nichts im Wege. Die SARS-CoV-2-Pandemie stellt immer mehr wirtschaftliche Vorhaben in Frage - nicht aber bei diesem Deal. Die Telekom-Aktie gewinnt im DAX aktuell knappe vier Prozent. Das Papier der US-Tochter schloss im gestrigen US-Handel mit 6,9 Prozent Zuwachs.T-Mobile US bestätigt, dass die mit 16 Banken abgestimmten Kreditlinien weiter bestehen und die Geldhäuser das ...

