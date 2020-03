Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Hiobsbotschaften rund um das Coronavirus reißen nicht ab, im Gegenteil: Weltweit nimmt die Anzahl der infizierten Personen stetig zu, so die Experten der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ.Diese Entwicklung verunsichere auch Regierungen, Notenbanken und den Kapitalmarkt. Wie nervös Investoren seien, würden die historischen Turbulenzen am Aktienmarkt zeigen. So habe beispielsweise der US-amerikanische Leitindex Dow Jones am Montag, den 16. März 2020, knapp 13 Prozent an Wert eingebüßt. Das sei der kräftigste Rückgang seit dem schwarzen Montag vom Oktober 1987 gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...