Stuttgart (ots) - Programmänderung: Evangelischer Gottesdienst aus der Peterskirche in Weinheim (Bergstraße) am Sonntag, 22. März von 10:15 bis 11 Uhr im SWR Fernsehen und nach Ausstrahlung in der ARD MediathekDas SWR Fernsehen überträgt den Live-Stream des evangelischen Gottesdienstes aus der Peterskirche im baden-württembergischen Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis mit der Möglichkeit für Zuschauerinnen und Zuschauer, mitzusingen. Das Angebot ermöglicht Gläubigen im Südwesten, auch ohne Internet-Zugang an einem Gottesdienst teilzunehmen. Der SWR möchte damit einen Beitrag für Menschen leisten, die gerade in unsicheren Zeiten verstärkt nach Hoffnung, Trost und Geborgenheit suchen. Das SWR Fernsehen stellt dafür sein Programm um. Liveübertragung des Gottesdienstes aus der Peterskirche in Weinheim am Sonntag, 22. März 2020, 10:15 bis 11 Uhr im SWR Fernsehen und nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek.ProgrammDie Liedauswahl des Gottesdiensts stammt jeweils aus dem ökumenischen Teil des Evangelischen Gesangbuchs und des katholischen Gotteslobs. Es predigen Prälat Traugott Schächtele, die Liturgie hält Pfarrerin Ute Haizmann. Bezirkskantorin und Sängerin Anne-Christine Langenbach wird die Gemeindelieder anstimmen und mitsingen, begleitet von Bezirkskantor Simon Langenbach an der Orgel. Die Fernsehgemeinde ist eingeladen mitzusingen.Nicht-öffentlicher Gottesdienst ohne GemeindeDer Gottesdienst aus der Peterskirche wird von der Evangelischen Kirchengemeinde Weinheim im Internet gestreamt und findet als nicht-öffentlicher Gottesdienst ohne Gemeinde statt. Der evangelische Gottesdienst im SWR Fernsehen beginnt um 10:15 Uhr, nach dem ZDF Fernsehgottesdienst, der am kommenden Sonntag aus der katholischen Hospitalkirche St. Josef in Bensheim im Bistum Mainz übertragen wird. Verantwortlich für den Inhalt des Gottesdienstes aus Weinheim ist der kirchliche Beauftragte Wolf-Dieter Steinmann.ARD Mediathek: Die Sendung ist nach der Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de zu sehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter:http://swr.li/swrfernsehen-live-gottesdienst-aus-weinheim