FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur S&P hat die Bonitätsnoten acht europäischer Airline-Konzerne wegen der Covid-19-Pandemie um jeweils eine Stufe gesenkt. Das Rating der Deutschen Lufthansa nahmen die Analysten auf BBB- von BBB zurück. Der Ausblick für alle Ratings ist negativ. Ebenfalls abgestuft wurden Easyjet, Ryanair, British Airways und deren Mutterkonzern International Consolidated Airlines Group (IAG), Air Barlic, Turk Hava Yollari und SAS.

S&P Global Ratings begründete die Abstufungen damit, dass die Ausbreitung von Covid 19 weltweit in den vergangenen Wochen zu einem Einbruch der Nachfrage nach Flügen geführt habe. Beispiellose staatliche Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen, die in Reaktion auf die Pandemie weltweit rapide verschärft würden, hätten dazu geführt, dass viele Fluggesellschaften den Großteil ihrer Flotten vorübergehend am Boden ließen und drastische Kostensenkungsmaßnahmen angekündigt hätten. In der Folge bedrohe die Pandemie die Kreditqualität der europäischen Airlines. Wie schwer diese werde und wie lange sie dauere, sei unsicher. Zudem geht S&P von einer globalen Rezession in diesem Jahr aus.

