ThyssenKrupp überzeugt am heutigen Freitag mit einem deutlichen Kursplus. Anleger, die auf eine Trendumkehr setzen, sollten sich jedoch nicht zu früh freuen. An der Gesamtsituation hat sich für den Konzern nichts geändert. Auch der TSI-Wert ist erschreckend schwach.Mit einem Kurs von 3,52 Euro musste die ThyssenKrupp-Aktie am Donnerstag einen neuen historischen Tiefstkurs verkraften. Dank des zarten Rebounds am Gesamtmarkt geht es jedoch auch für die leidgeplagte Aktie nun erstmal wieder eine Etage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...