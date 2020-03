Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit PEPP ist ein neues Akronym in das bereits umfangreiche Finanzmarkt-Vokabular aufgenommen worden. Das Pandemic Emergency Purchase Programme ist das jüngste Kaufprogramm der EZB und wird an den Börsen bereits mit einem "Whatever it takes 2.0" verglichen. PEPP hat ein Volumen von zunächst 750 Milliarden Euro und wird bis mindestens Ende 2020 laufen. Seine Ankündigung hat zunächst zu einer gewissen Stabilisierung an den Märkten geführt. Von Entwarnung kann aber keine Rede sein.

Mit PEPP hat die EZB deutlich gemacht, dass sie den Ernst der Lage erkannt hat. Sie hat damit einen wichtigen Beitrag geleistet, das Risiko, dass sich die durch das Coronavirus induzierte Wirtschaftskrise in eine Finanzkrise und damit Existenzkrise der Eurozone ausweitet, zumindest reduziert. Der massive Rückgang der Risikospreads italienischer Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen seit der PEPP-Ankündigung ist ein wichtiges Entspannungssignal.

DAX-Buchwert hat bislang gehalten

Damit sind die Börsen zunächst einmal aus dem Gröbsten raus, was an einer gewissen Stabilisierung im DAX deutlich wird. Der Buchwert, der irgendwo zwischen 8.000 und 8.700 Punkten liegt, hat zunächst gehalten. Damit ist die Krise für die Aktionäre aber noch nicht ausgestanden, denn diese hängt nun entscheidend davon ab, wie schwer die Rezession ausfallen wird, was wiederum direkt von der weiteren Entwicklung der Coronavirus-Epidemie abhängen wird.

Der stärkste Einsturz des ifo-Geschäftsklimaindex seit 2009 hat einen Vorgeschmack darauf geliefert, was noch kommen wird. Am kommenden Dienstag dürften die europäischen Einkaufsmanagerindizes für den Monat März vollständig einbrechen. Die meisten Ökonomen gehen derzeit von einem Konjunktureinbruch im ersten Halbjahr aus und setzen dann auf eine kräftige Erholung im zweiten Halbjahr. Ob es wirklich so kommt, weiß indes niemand.

DAX-Gewinne dürften um 20 Prozent einbrechen - vielleicht auch mehr

"Wie es nach dem unvermeidlichen Einbruch im ersten Halbjahr weitergeht, hängt stark von der weiteren Entwicklung der Epidemie ab. Es geht um die Frage, wann die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland und in den übrigen Ländern des Euroraums den Höhepunkt überschreitet und hinreichend fällt, damit die Regierung die Geschäfte und Restaurants wieder öffnen kann und die Menschen auch in anderen Branchen an ihre Arbeitsplätze zurückkehren können", so die Commerzbank.

Die Commerzbank geht in ihrem Hauptszenario davon aus, dass die Gewinne der DAX-Unternehmen in diesem Jahr um 20 Prozent fallen werden. Dieses Gewinnbild basiert auf der Annahme, dass China im März und April wieder erfolgreich die Produktion hochfahren wird. Zudem gehen die Analysten davon aus, dass sich die Nachfrage besonders in den USA im zweiten Halbjahr bereits wieder spürbar erholen wird. Dann sollte sich der DAX mittelfristig über 8.000 Punkten stabilisieren.

Devise heißt: Kühlen Kopf bewahren

Allerdings warnen die Analysten, dass es auch anders kommen könnte. Sorge bereitet der Commerzbank die Lage der deutschen Autokonzerne, die besonders stark von der Coronavirus-Krise betroffen sind. Sollten die Autobauer etwa gezwungen werden, die Produktion vollständig einzustellen, wird ein Gewinnrückgang von 20 Prozent im DAX nicht ausreichen. Dann könnten es schnell 30 Prozent oder mehr werden - der DAX dürfte dann eher Richtung 7.000 Punkte fallen.

Für die Aktionäre heißt das zunächst einmal einen kühlen Kopf zu bewahren. Es kann noch Monate dauern, bis es mehr Klarheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung und damit die Unternehmensgewinne gibt. Das spricht für eine längere Zeit volatiler Kurse an den Börsen. Dass die Aktienmärkte nach oben wegschießen, ist angesichts der Schwere der Krise unwahrscheinlich. Das heißt, es gilt Aktienpositionen langsam aufzubauen und Kurschwächen für den Ausbau zu nutzen.

