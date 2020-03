Fresenius hat Spekulationen über eine mögliche Verstaatlichung privater Krankenhäuser in Spanien im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie zurückgewiesen.Fresenius ist über die Tochter Helios Eigner von Quironsalud, der größten privaten Krankenhausgruppe in Spanien."Spekulationen über eine mögliche 'Verstaatlichung' privater Krankenhäuser in Spanien entbehren (...) jeder Grundlage", teilte Fresenius mit.Zwar sei die spanische Regierung im Rahmen des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...