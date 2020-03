NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BP von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 520 auf 245 Pence gesenkt. Die europäische Öl- und Gasbranche sei wegen der Coronakrise von einem Nachfrage-Einbruch betroffen und leide zugleich unter einem deutlich gestiegenen Ölangebot, schrieb Analyst Martijn Rats in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit der Verschuldungsgrad nicht zu sehr steigt, rechne er mit Dividendenkürzungen zwischen 40 und 50 Prozent. Mit Blick auf sein Kursziel und den freien Barmittelfluss sehe er bei BP kaum Kurspotenzial./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

