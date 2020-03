BERLIN (Dow Jones)--Nach Bayern plant auch das Saarland wegen der weiteren Ausbreitung des Coronavirus Ausgangsbeschränkungen. Eine entsprechende Meldung des Deutschlandfunks "trifft zu", bestätigte die Sprecherin der Staatskanzlei, Gabriele Kümmel, gegenüber Dow Jones Newswires.

"Die konkreten Maßnahmen und die Dauer der Ausgangsbeschränkungen sind zur Zeit noch nicht bekannt. Diese werden in einer Sondersitzung des Ministerrates am Nachmittag beschlossen." Im Anschluss sollen sie gegen 17 Uhr in einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden, so Kümmel.

