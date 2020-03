Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag der Erholungstendenz an den europäischen und asiatischen Börsen bisher nicht so richtig angeschlossen. Der Stabiliserungsversuch bei DAX und Co wird auf eine harte Probe gestellt. Die Verunsicherung bleibt groß.Die angespannte Lage durch die Coronapandemie und die weltweiten Konjunktursorgen verhindern an den Börsen bisher eine nachhaltige Erholung. Die führenden Protagonisten und Entscheidungsträger rund um den Globus dürften aber weiter alles versuchen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...