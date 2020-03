Die Ford Motor Company will Kredite in Höhe von 15,4 Mrd. US-Dollar aufnehmen, um die vorübergehenden Auswirkungen der Produktionsstillstände auszugleichen. Durch den Kredit soll die Liquidität des Unternehmens gestärkt und die strategische Flexibilität des amerikanischen Autoherstellers aufrechterhalten werden. "Wie in der großen Rezession bewältigt Ford die Coronavirus-Krise auf eine Weise, die unser Geschäft, unsere Belegschaft, unsere Kunden und unsere Händler in dieser wichtigen Zeit schützt. ...

