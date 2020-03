BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Windenergie (BWE) hat angesichts der Verhängung von Ausgangsbeschränkungen in Bayern und im Saarland die Bewegungsfreiheit von Berufstätigen angemahnt. Für eine derartige Sperrung gebe es "weiter keine Rechtsgrundlage", erklärte BWE-Geschäftsführer Wolfram Axthelm gegenüber Dow Jones Newswires. "Die Länder sollten dies wo erforderlich klarstellend an nachgeordnete Behörden und Sicherheitsorgane kommunizieren, da es in einzelnen Fällen bereits zu Unklarheiten kam."

Die Verordnungen der Bundesländer seien so ausgestaltet, dass Unternehmen weiter arbeiten sollen. Dies sei insbesondere im Bereich der Energieversorgung "unerlässlich", so Axthelm. Als erstes hatte am Freitag Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für sein Bundesland Ausgangsbeschränkungen angekündigt. Am Nachmittag will das Saarland ebenfalls derartige Maßnahmen beschließen. Am Sonntag kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten zusammen, um über das Thema zu beraten.

Die Windbranche, die wegen des weiterhin ungeklärten Koalitionsstreits über Abstandsregeln an Land bereits in der Krise steckt, spürt wegen der Corona-Krise auch Folgen in ihren Lieferketten. "Wir sehen seit Anfang Februar die Auswirkungen der Situation in China und später auch in Italien, die Lieferketten abreißen lässt beziehungsweise verzögert", so Axthelm. Unternehmen hätten bereits "Ereignisse Höherer Gewalt" angezeigt. "Dies wirkt sich auf die Projektumsetzung aus."

Der Branchenverband sei dazu seit Februar mit dem Bundeswirtschaftsministerium "in einem geordneten und zielführendem Austausch", so Axthelm. "Wir arbeiten zusammen an Lösungen." Die Politik müsse aber auch die weiteren Hürden für den Ausbau der Windkraft an Land abbauen. Das Thema liegt seit Ausbruch der Corona-Krise auf Eis.

March 20, 2020

