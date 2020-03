DGAP-News: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Deutsche Telekom AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.03.2020 in Bonn mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-03-20 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Telekom AG Bonn Verschiebung der für den 26. März 2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung Die mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 19. Februar 2020 für Donnerstag, den 26. März 2020, um 10:00 Uhr, einberufene ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG wird hiermit abgesagt. Die Hauptversammlung findet also nicht am 26. März 2020 statt. Diese Entscheidung steht vor dem Hintergrund der sich stark ausbreitenden Infektionen mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2). Die Deutsche Telekom hat dazu in den vergangenen Tagen in intensiven Gesprächen mit den Gesundheitsbehörden alle Möglichkeiten ausgelotet. In dieser Situation hat die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der mit der Organisation der Hauptversammlung befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Telekom und ihrer Dienstleister absoluten Vorrang. Durch die Absage der Hauptversammlung für den ursprünglich geplanten Termin verschiebt sich unter anderem auch der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und die Auszahlung der Dividende. Es ist beabsichtigt, die ordentliche Hauptversammlung an einem neuen Termin innerhalb der aktienrechtlich vorgesehenen Frist von acht Monaten des aktuellen Geschäftsjahres durchzuführen. Die Bekanntmachung der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung zu einem neuen Termin wird so zeitnah wie möglich erfolgen. Bonn, im März 2020 *Deutsche Telekom AG* _Der Vorstand_ 2020-03-20 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Telekom AG Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn Deutschland Telefon: +49 228 18188880 E-Mail: investor.relations@telekom.de Internet: https://www.telekom.com/hv ISIN: de0005557508 WKN: 555750 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1003299 2020-03-20

