Unterföhring (ots) - Dagi Bee bekommt es bei "Schlag den Star" mit einer kampflustigen neuen Gegnerin zu tun: Schauspielerin und Sängerin Jasmin Wagner will sich die Influencerin vorknöpfen: "Dagilein, komm ruhig zum Blümchen. Aber Vorsicht: Auch die schönsten Blumen haben Dornen!"Cathy Hummels, die ursprünglich gegen Dagi Bee antreten wollte, musste aufgrund eines Corona-Falls in ihrer Familie kurzfristig das sportliche Kräftemessen absagen.Dagi Bee und Jasmin Wagner treten in bis zu 15 Runden in Deutschlands bekanntester Promi-Duell-Show gegeneinander an. Elton führt bei "Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Es wird kein Studio-Publikum vor Ort sein. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV."Schlag den Star", am Samstag, 21. März, um 20:15 Uhr live auf ProSieben