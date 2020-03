Erdgas leidet weiter unter den stark gefallenen Notierungen von Erdöl, aber auch von den weiter steigenden Lagerbeständen in den USA.Seit Längerem schrammte der Preis für Erdgas der Sorte Henry Hub, wie in Chart 1 ersichtlich, in der Nähe seines 15-Jahres-Tiefs vom Februar 2016 bei 1,574 Dollar entlang.Am 18.03.2020 rutschte der Kurs nun aber auch noch darunter und erreichte ein neues Zyklustief von 1,556 Dollar.

