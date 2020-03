Weltglückstag 2020 So lautet das Motto des heute am 20. März 2020 stattfindenden Weltglückstages. Im Lichte des zurzeit vorherrschenden Themas legt die UNO mit den folgenden 10 Schritten einen wichtigen Fokus auf die Besinnung auf Zusammenhalt und Menschlichkeit im weltweiten Kampf gegen den Virus: THE 2020 TENSTEPSTOGLOBALHAPPINESS CHALLENGE ARE DEDICATED TO UNITING HUMANITY AND WINNING THE FIGHT AGAINST THE COVID 19 GLOBAL PANDEMIC. 1. Let's stick together2. Follow world health organization advice3. Virtually attend a world happiness event4. Stay social online5. Be kind and share6. Stay active and mindful7. Stay optimistic, positive and resilient8. Stay informed about facts and news, avoid myths9. Enjoy nature and the environment by getting outside10 ....

