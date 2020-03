Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Notenbank bemüht sich in Zusammenarbeit mit fünf weiteren Zentralbanken darum, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) bieten die Bank of Canada, die Bank of England, die Bank of Japan, die EZB, die US-Notenbank und die Schweizerische Nationalbank ab 23. März jeden Tag einen Dollar-Tender mit siebentägiger Laufzeit an. Die Ergebnisse der Operation werden täglich um 10.50 Uhr veröffentlicht.

Die wöchentlichen Dollar-Tender mit 84-tägiger Laufzeit werden parallel weiterhin angeboten. Deren Ergebnisse werden mittwoch um 10.50 Uhr bekannt gemacht.

