Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) machte heute am großen Abrechnungstag der EUREX ("Hexensabbath") eine relativ stabile Figur, die wichtige 90,00 EUR Marke wurde jedoch nicht erreicht.. Zur Einstimmung des heutigen Handelstages mit erwartet höherem Volumen als gewöhnlich erhielten wir gestern Abend eine Wasserstandsmeldung der auf Wirecard offenen Shortpositionen: Mit rekordverdächtigen 27,03 Mio. Aktien short am 19.03.2020 zeigte dieser wichtige Indikator zum wiederholten Mal nach oben; immerhin wieder 80.000 Stück mehr als am 16.03.2020. Davor ging es in größeren Schritten: Am 02.03. waren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...