Crash am Ölmarkt

Der Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland sorgt zu Wochenbeginn für heftige Verwerfungen am Ölmarkt. Die Preise für das schwarze Gold stürzten zeitweise um rund 30 Prozent ab. Das war der größte Einbruch seit dem ersten Golfkrieg 1991.

