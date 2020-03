Berlin (ots) - Die Bundesregierung will Solo-Selbständige und Kleinstunternehmen mit einer Milliardenhilfe vor der Pleite bewahren.Dafür stelle die Regierung bis zu 40, eventuell sogar bis zu 50 Milliarden Euro bereit, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) dem Inforadio vom rbb am Freitag. Das sei eine föderale Gesamtanstrengung, denn in diesem bis vor Kurzem noch undenkbaren Ausnahmezustand brauche man die Kultur mehr denn je. Künstler seien in dieser Situation lebenswichtig, da sie auch in dieser Situation Orientierung geben und Sinn stiften.Grütters sagte weiter, die Hilfe komme so schnell und so unbürokratisch wie möglich. Einzelheiten sollen bis Montag geklärt werden.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4553390