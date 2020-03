Baltimore (www.anleihencheck.de) - Wir blicken auf die wohl unglaublichste Woche an den Märkten zurück, so Adrian Hull, UK Head of Fixed Income bei Aegon Asset Management.Mehr Liquidität, fiskalische Unterstützung und Stundung als je zuvor in einer Woche. Weltweit würden die Reaktionen von Schecks in der Post bis hin zu staatlichen Lohnsubventionen reichen; die Zentralbanken hätten ihre Zurückhaltung abgeschüttelt, um Großzügigkeit zu zeigen. Unter dem wirtschaftlichen Tumult verberge sich die Kälte der humanitären Tragödie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...