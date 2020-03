ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag seinen europäischen Pendants hinterhergehinkt. Damit kehrte sich das am Vortag noch zu beobachtende Bild um. Während DAX & Co teils deutlicher zulegten, gab der SMI sogar nach, und zwar um 1,8 Prozent auf 8.624 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 232,48 (zuvor: 164,92) Millionen Aktien.

Bremsend wirkten Kursverluste bei den Schwergewichten Roche und Novartis von 5,0 bzw 2,2 Prozent. Auch Nestle fielen deutlich zurück um fast 2 Prozent. Auch das Minus beim Vortagesgewinner Credit Suisse bremste. Nach dem rund 11-prozentigen Plus ging es mit dem Papier um 4,2 Prozent nach unten.

Die zuletzt besonders volatile Swatch-Aktie legte diesmal um 1,5 Prozent zu, obgleich die Analysten von Citi mit gesenkten Gewinnschätzungen aufgewartet hatten - einen Tag nach der Jahrespressekonferenz des Uhrenherstellers. Die Coronavirus-Pandemie dürfte das Geschäft in Festlandchina, das 25 Prozent des Umsatzes ausmache, weiter belasten, so die Befürchtung der Experten.

Zurich Insurance wird wie viele andere Unternehmen auch das Aktionärstreffen wegen der Corona-Krise nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden lassen. Die Aktionäre können elektronisch abstimmen oder schriftliche Weisungen erteilen. Damit kann das Geschäftsjahr abgeschlossen und vor allem die Dividende von 20 Franken pro Aktie genehmigt werden. Zurich gewannen 0,6 Prozent.

In der zweiten Reihe schossen Aluflexpack um über 30 Prozent nach oben. Der Hersteller von Verpackungslösungen hatte überzeugende Geschäftszahlen für 2019 vorgelegt. Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie teilte das Unternehmen mit, derzeit weder mit einer Verlangsamung der Nachfrage noch mit gravierenden Problemen bei der Materialbeschaffung konfrontiert zu sein.

Der Baudienstleister Implenia stellt derweil auf allen Baustellen den Betrieb ein. Die Aktie verlor gut 2 Prozent an Wert.

