Der Swiss Market Index SMI schliesst am Freitag 1,80 Prozent tiefer bei 8'623,86 Punkten.Zürich - Dem Schweizer Aktienmarkt ist zu Wochenschluss die Puste ausgegangen. Während andere Börsenplätze rund um den Globus am Freitag deutlich zulegten, hat dem hiesigen Markt seine defensive Übergewichtung diesmal zum Nachteil gereicht. Es waren Gewinnmitnahmen in den drei Schwergewichten, die den Gesamtmarkt nach unten zogen. Auch den Grossbanken misstrauten die Anleger.

