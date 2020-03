Die Aktie von Yamana Gold (CA98462Y1007) stand nicht nur von Beginn an auf unserer Watchlist der mittelgroßen Edelmetall-Minenaktien, sondern war auch in unserem Themendepot Basis- und Edelmetalle enthalten, bis wir am 12.03.2020 bei 3,45 Dollar ausgestoppt wurden.An der Anlagequalität und damit am Investment-Case hat sich seither nur wenig geändert. Allerdings erfordern die aktuellen Gesamtmarktturbulenzen ein diszipliniertes Risikomanagement, weshalb der Wert des Wartens auch darin liegt, die Liquidität zu schonen.

