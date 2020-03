Smile Doctors, die größte Kieferorthopädie-DSO (Dental Support Organization) in den USA mit über 220 Standorten in 17 Bundesstaaten, hat eine Vereinbarung mit Dental Monitoring über die Nutzung deren KI-basierter Fernüberwachungslösungen abgeschlossen, um Patienten erstklassigen Behandlungszugang und -komfort zu bieten. Ein wesentlicher Aspekt: Die ursprüngliche, nach mehrmonatigen Tests und Kontrollen vereinbarte Partnerschaft wurde erweitert und beschleunigt, damit alle berechtigten Patienten aufgrund der nationalen Coronavirus-Situation ab dieser Woche davon profitieren. Alle berechtigten Patienten von Smile Doctors können daher ihre Behandlung dezentral mit Dental Monitoring beginnen oder fortsetzen.

Dental Monitoring bietet landesweit allen kieferorthopädischen Spezialkliniken von Smile Doctors Zugang und Schulungen für alle DM-Produkte, einschließlich SmileMate, Vision und Dental Monitoring.

SmileMate ermöglicht virtuelle Konsultationen mit potenziellen neuen Patienten in deren Zuhause, mit nahezu sofortiger Beurteilung der Mundgesundheit durch Auswertung von Fotos, die der Patient mit seinem eigenen Smartphone aufgenommen hat.

Mithilfe von KI erzeugt Vision innerhalb von Sekunden eine aktuelle Simulation des Gesichts eines Patienten mit verschiedenen kieferorthopädischen Apparaten. Außerdem generiert es eine hochmoderne Simulation des Lächelns eines Patienten nach der Behandlung anhand der tatsächlichen Details über die Zähne und das Zahnfleisch von Patienten, damit diese sich mit mehr Sicherheit für eine Behandlung entscheiden können.

Mit Dental Monitoring auf Basis von KI können Mediziner den Behandlungsfortschritt bei Patienten anhand der Fotos fernüberwachen, die Patienten mithilfe der DM-App auf ihrem Smartphone mit einer DM ScanBox aufgenommen haben. Die Dental Monitoring-Lösung ermöglicht eine Kommunikation zwischen dem medizinischen Team und dem Patienten in Echtzeit.

J. Hedrick, CEO von Smile Doctors, kommentiert die Partnerschaft mit den Worten: "Ich freue mich über die Partnerschaft mit Dental Monitoring und bin mir sicher, dass sie für alle unsere Patienten von großem Vorteil sein wird. Die KI-Technologie und die Patientenerfahrung von Dental Monitoring sind unübertroffen und haben die Zahnmedizin gemäß den Erwartungen von Patienten in einer digitalen Welt auf den neusten Stand gebracht. Die ersten Reaktionen auf unsere Pilotprojekte bei den klinischen Teams und bei Patienten waren äußerst positiv, und wir glauben, dass unser Angebot für die Patienten von Smile Doctors ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal darstellt."

Philippe Salah, CEO und Mitbegründer von Dental Monitoring, ergänzte: "Für uns ist Smile Doctors der ideale Partner, da wir unsere Präsenz in den USA ausbauen wollen. Wir haben eine echte Partnerschaft geschlossen, mit der wir Smile Doctors helfen werden, das volle Potenzial der DM-Produkte auszuschöpfen. Wir ermöglichen es Kieferorthopäden, die Bedürfnisse neuer Patienten zu erfüllen, mehr Patienten die Entscheidung für eine Behandlung zu erleichtern und dann mit unserer eigenentwickelten DM KI Engine den Behandlungsfortschritt effizient zu überwachen."

Zum Ausbau der Partnerschaft infolge der aktuellen Coronavirus-Krise erklärte J. Hedrick: "Wir haben uns für eine beschleunigte Implementierung von DM in unserem gesamten Netzwerk entschieden, um sicherzustellen, dass unsere Patienten weiterhin die bestmögliche klinische Versorgung erhalten. Dental Monitoring ist ein einzigartiger und essentieller Partner für uns, und wir freuen uns, diesen Service so schnell als Reaktion auf die Krise umzusetzen. Ich danke Philippe und dem DM-Team dafür, dass sie in dieser Situation so eng und rund um die Uhr im Interesse unserer Patienten mit uns zusammenarbeiten."

Über Dental Monitoring (www.dental-monitoring.com)

Das 2015 von Philippe Salah gegründete Unternehmen Dental Monitoring ist ein Pionier im Einsatz künstlicher Intelligenz in der Zahnmedizin. Das DM-Softwarepaket richtet sich an die Erfordernisse von Zahnmedizinern in allen Behandlungsphasen: vor der Behandlung zur stärkeren Beteiligung von Patienten, während der Behandlung zur Optimierung der medizinischen Eingriffe und während der Nachbehandlung zur Stabilisierung der Behandlungsergebnisse. Das Unternehmen ist zurzeit in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien-Pazifik vertreten. DM beschäftigt etwa 250 Mitarbeiter in seinen 5 Niederlassungen in Paris, Austin, London, Hongkong und Sydney. Weitere Informationen finden Sie unter www.dental-monitoring.com.

Über Smile Doctors, LLC (www.smiledoctors.com

Mit über 200 angeschlossenen Praxen in 17 Staaten ist Smile Doctors, LLC, die größte Supportorganisation im Bereich Kieferorthopädie und Zahntechnik. Smile Doctors mit Sitz in Georgetown, TX, wurde von Dr. Scott Law, Scotte Hudsmith, Dr. Dana Fender und Dr. Greg Goggans gegründet und konzentriert sich ausschließlich auf die Entwicklung und Expansion der angeschlossenen Kieferorthopädiepraxen. Zugehörige Kieferorthopäden können sich daher vollständig auf die Patientenversorgung konzentrieren, während sie durch erfahrene Experten unterstützt werden, die sich für das Wachstum und den Erfolg ihrer Praxen engagieren. Der Support von Smile Doctors umfasst Leistungen im Hinblick auf Operationen, Abrechnung, Marketing und Umsatzzyklen. Weitere Informationen finden Sie unter www.smiledoctors.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200320005524/de/

Contacts:

Kontakt Dental Monitoring: Charlotte Garzino c.garzino@dental-monitoring.com

Contact SmileDoctor: Jessica Lynch, VP Operations Jessica.Lynch@smiledoctors.com