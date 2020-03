"Ich habe eine Botschaft an die jungen Leute: Ihr seid nicht immun, dieses Virus könnte euch wochenlang ins Krankenhaus bringen oder sogar töten", sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Freitag bei der täglichen Pressekonferenz. "Daten aus vielen Ländern zeigen deutlich, dass Menschen unter 50 Jahren einen ...

