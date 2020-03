Im Brief an die Aktionäre von 2018 offenbarte der CEO von Berkshire Hathaway (WKN: 854075 und A0YJQ2), Warren Buffett, warum er und sein Team in letzter Zeit so zögerlich gewesen waren, den Rekord-Cashbestand von 128 Milliarden Dollar für Käufe einzusetzen. Buffett sagte: Wir hoffen, in den kommenden Jahren viel unserer überschüssigen Liquidität in Unternehmen zu investieren, die Berkshire von dort an besitzen wird. Aktuell dagegen sieht es dafür nicht gut aus: Die Preise für Unternehmen mit guten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...