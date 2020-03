Setzten die Aktienmärkte am Freitag zunächst zu einer Erholung an - immerhin kletterte der Dax mal wieder über 9000 Punkte - mussten diese Gewinne am Nachmittag schon wieder abgegeben werden. Auch bei Ballard Power, die mittags noch auf 7,78 Euro standen, ging es anschließend auf eine regelrechte Talfahrt in Richtung 7 Euro. Zum Ende notierte der Kurs bei 7,50 Euro. Sind das jetzt endlich Kaufkurse oder geht es noch tiefer?

