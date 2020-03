21.03.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Mayr-Melnhof verzeichnete 2019 ein neues Rekordjahr mit einem Umsatzzuwachs um 8,8% auf 2,54 Mrd. Euro und einem Plus beim Jahresüberschuss von 15,8% auf 190,2 Mio. Euro. Die Kartondivision profitierte vor allem von stabilen Preisen und Kostensenkungen während sich in der Packaging-Division die Tann-Übernahme positiv auswirkte. Der Vorstand schlägt eine Erhöhung der Dividende auf 3,60 Euro/Aktie vor (+12,5% j/j). 2020 will Mayr-Melnhof bestmöglich an das Rekordjahr ...

