Erste Bank da in Zeiten von Corona >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » voestalpine und Andritz vs. Polytec und ... » Hannover Rück und Zurich Insurance vs .... Erste Group Egal ob in der Filiale oder im Home-Office: Wir sind auch in schwierigen Zeiten für Sie da. Gemeinsam für Österreich. glaubandich ? sparkasse.at/coronavirus Erste Group Mitglied in der BSN Peer-Group Banken Show latest Report (14.03.2020) Im ATX auf Pos. 16 (bezogen auf YTD %). Platz 1 im Umsatzranking YTD im ATX. Gernot Mittendorfer (CFO) Andreas Treichl (CEO) Thomas Sommerauer (IR) Petr Brávek (Board Member) Peter Bosek (Board Member) Jozef Síkela (Board Member) Willibald Cernko (Board ...

Den vollständigen Artikel lesen ...