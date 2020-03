von Oliver Ristau, Euro am SonntagSelbst in Tunesien ist Wasserstoff ein Riesenthema. Etwa bei Andreas Reinicke, dem Deutschen Botschafter in Tunis: "Das Land ist für den Export von Solarstrom und Wasserstoff nach Deutschland und Europa grundsätzlich sehr gut geeignet", sagt Reinicke beim Besuch der deutschen Entwicklungsbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...