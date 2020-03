UTRECHT (dpa-AFX) - Die Zahl der Züge zwischen Deutschland und den Niederlanden ist drastisch reduziert worden. Von Montag an würden gar keine Intercity-Züge mehr zwischen Amsterdam und Berlin fahren, teilte die niederländische Bahn am Samstag mit. Auch auf anderen internationalen Strecken gibt es weniger Verbindungen. Auf der Strecke von Amsterdam nach Frankfurt am Main über Köln und Oberhausen sollen täglich nur noch vier ICE fahren.



Auch der Zugverkehr nach Belgien und Frankreich wurde stark reduziert, teilte die Bahn mit. Reisende müssten häufiger auf regionale Züge umsteigen und Wartezeiten einkalkulieren.



Seit Samstag gilt auch für den Zugverkehr innerhalb der Niederlande ein stark reduzierter Basis-Fahrplan. Fast alle Intercitys wurden gestrichen. Nach Angaben der Bahn ging die Zahl der Reisenden durch die Corona-Maßnahmen um 90 Prozent zurück. Normalerweise reisen täglich etwa eine Million Menschen mit dem Zug./ab/DP/nas