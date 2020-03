CSE: MOTAFWB: 1WZ:GROTC: PEMTFVANCOUVER, BC, KANADA (21. März 2020) - Mota Ventures Corp. (CSE: MOTA FWB: 1WZ:GR OTC: PEMTF) (das "Unternehmen" oder "Mota") freut sich, bekannt zu geben, dass das Pure Herbal Immunity Blend-Produkt seit seiner Einführung unter der Marke First Class am 14. März 2020 mit 1.838 neuen Kunden außergewöhnlichen Zuspruch erhalten hat.Das reine Immunity Blend-Naturprodukt besteht aus 100 % reinen ätherischen Ölen, einschließlich Zimtblatt, Zitrone, Nelke, Limette, Eukalyptus globulus, Rosmarin, Pfefferminz, grüne Minze und Oregano. Angesichts der Kundennachfrage nach reinen und wirksamen Produkten zur Förderung des Immunsystems wird das Unternehmen am Montag, den 23. März 2020 ein CBD-Öl mit immunstärkender Wirkung und Gummiwaren auf Holunderbeeren-Basis auf den Markt bringen. Das neue Immune CBD-Produkt enthält CBD, Vitamin B3, Vitamin B12, Vitamin C und Zink. Aufgrund des Erfolges der Markteinführung wird First Class seine Marketingbemühungen in den USA verstärken.Das Unternehmen plant, über seine Sativida-Marke, die derzeit Produkte über den Einzelhandel in verschiedenen Ländern Europas wie Spanien, Portugal, Österreich, Deutschland, Frankreich und im Vereinigten Königreich verkauft, ähnliche Produkte zur Stärkung des Immunsystems anzubieten.Das Unternehmen geht davon aus, die Transaktion mit Sativida in den nächsten sieben Tagen abschließen zu können. Wie in der Pressemeldung vom 10. Januar 2020 bekannt gegeben, wird das Unternehmen von VIDA BCN LABS SL (Spain) und Sativida OU (Estonia) (zusammen "Sativida") das geistige Eigentum und die Handelsnamen von Sativida erwerben. Das Unternehmen wird beides gegen eine Lizenzgebühr in Zusammenhang mit den von Sativida generierten Bruttoeinnahmen wieder an Sativida lizenzieren."Da unsere Kunden rund um den Globus jeden Tag mit Herausforderungen konfrontiert sind, arbeiten wir unermüdlich daran, natürliche Produkte anzubieten, die Familien helfen, ihre Gesundheitsbedürfnisse zu decken. Unsere Lieferkette ist ungestört und wir bemühen uns darum, unsere auf die Förderung des Immunsystems ausgerichtete Produktlinie schnell zu erweitern. Wir sind bereit, uns an weitere Marktveränderungen anzupassen und neue Produkte zu entwickeln, um die zahlreichen Chancen zu nutzen, die sich uns bieten", meint Ryan Hoggan, CEO des Unternehmens.Über Mota Ventures Corp.Mota ist bestrebt, eine vertikal integrierte globale CBD-Marke zu werden. Sein Plan besteht darin, CBD in seinen lateinamerikanischen Betrieben anzubauen, zu qualitativ hochwertigen Mehrwertprodukten zu extrahieren sowie national und international zu vertreiben. Seine bestehenden Betriebe in Kolumbien umfassen ein 2,5 Hektar großes Gelände, das ganzjährig optimale Anbaubedingungen und Zugang zu allen erforderlichen Infrastrukturen bietet. Mota möchte durch die Übernahme der Marken Sativida und First Class CBD internationale Verkaufskanäle und ein Vertriebsnetz aufbauen. Die kostengünstige Produktion, gepaart mit internationalen Vertriebskanälen direkt zum Kunden, wird die Grundlage für den Erfolg von Mota darstellen.Über SatividaSativida ist ein Hersteller und Online-Händler von CBD und CBD-Markenprodukten, der in verschiedenen Ländern Europas wie Spanien und dem Vereinigten Königreich tätig ist. Sativida ist derzeit damit beschäftigt, ein breites Spektrum an CBD-Ölen und Kosmetika in Bioqualität zu entwickeln und über den Einzelhandel in ganz Europa zu verkaufen. Gleichzeitig wird das Vertriebsnetz auf internationaler Ebene erweitert. Nähere Informationen zu Sativida finden die Leser auf der Webseite www.sativida.es.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VONMOTA VENTURES CORP.Ryan HogganChief Executive OfficerFür weitere Informationen werden die Leser ersucht, sich an President Joel Shacker unter der Telefonnummer 604.423.4733 oder per E-Mail an IR@motaventuresco.com oder www.motaventuresco.com zu wenden.Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung, die vom Management erstellt wurde.Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter AussagenAlle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich des Abschlusses seiner Übernahme von Sativida; der Ausweitung des Geschäfts von Sativida; seiner Pläne, eine vertikal integrierte globale CBD-Marke zu werden; seiner Pläne, Cannabis zu kultivieren und zu extrahieren, um CBD- und hochwertige CBD-Mehrwertprodukte in Lateinamerika für den Vertrieb im In- und Ausland herzustellen. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemein oder spezifisch sein können und die die Möglichkeit eröffnen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen nicht als richtig erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören u.a. die Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com identifiziert und berichtet werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA61972E1051