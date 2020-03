Es ist eine schwierige Zeit für die Fans der Themenparks von Disney (WKN:855686). Disneyland in Kalifornien und Disney World wurden geschlossen. Beide Ferienorte werden ihre Einkaufsmeilen vorerst offen halten, aber das ist so ähnlich wie bei Kinos, die ihre Projektoren abschalten und erwarten, dass die Leute nur wegen der hochpreisigen Angebote an die Snacktheken kommen. Disney wird seine US-Parks vorerst bis zum Ende des Monats geschlossen halten, aber sie werden wahrscheinlich noch viel länger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...