PRAG (dpa-AFX) - Tschechien hat in der Nacht zum Sonntag rund 100 Tonnen dringend benötigte medizinische Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus aus China erhalten. Der Riesenflieger Antonow An-124 landete kurz vor Mitternacht auf dem Flughafen von Pardubice. An Bord waren nach Medienberichten unter anderem zwei Millionen Schutzmasken, 200 000 Schnelltests und 120 000 Schutzanzüge. In den nächsten Tagen seien zwei weitere Lieferungen mit Hilfsgütern aus China vorgesehen. Das Material solle umgehend landesweit an die Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen verteilt werden, wie Innenminister Jan Hamacek sagte. In Tschechien wurden bis Samstagabend insgesamt 995 Infektionen mit dem Coronavirus registriert./cha/DP/zb