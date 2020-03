Unterföhring (ots) - Bienchen sticht Blümchen! Top-Influencerin Dagi Bee macht bei "Schlag den Star" kurzen Prozess mit Sängerin Blümchen und gewinnt Deutschlands bekannteste Promi-Duell-Show vorzeitig im 12. Spiel. Hervorragende 13,6 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgen das spannende Duell am Samstagabend live auf ProSieben."Ich war echt aufgeregt, obwohl ich im Vorfeld viel trainiert habe. Die Show war supercool und Jasmin war eine klasse Gegnerin. Jetzt freue ich mich auf eine Dusche und ein Kaltgetränk", sagte die glückliche Gewinnerin Dagi Bee kurz nach ihrem Sieg.Dagi Bee gegen Jasmin Wagner - das Spiele-ProtokollSpiel 1 - Bücher-RennenAuftaktspiel mit Köpfchen: Wer kann die Bücher schneller auf dem Kopf über die Ziellinie befördern, ohne sie dabei mit den Händen festzuhalten? Dagi Bee gewinnt den ersten Durchgang. Sie führt 1:0.Spiel 2 - HaareWer erkennt die Frisuren der Promis zuerst? Dagi Bee hat den ultimativen Durchblick. Sie gewinnt haushoch und führt jetzt 3:0.Spiel 3 - FussballGut Kick! Beim ersten sportlichen Spiel des Abends kommen beide Stars ordentlich ins Schwitzen. Blümchen erweist sich als lauf- und fußstärker: Sie trifft häufiger und gleicht aus. 3:3. "Blümchen is back", freut sich Jasmin Wagner.Spiel 4 - Schätzen"Bauchgefühl ist jetzt gefragt", verkündet Elton - und stellt Dagi Bee und Jasmin Wagner verschiedene Schätzfragen. Blümchen zeigt Augenmaß und gewinnt auch dieses Spiel. Sie geht in Führung mit 7:3.Spiel 5 - Tanzen"Techno-Tanzen kann ich", verkündet Blümchen vollmundig. Doch beim nächsten Spiel muss auf einem Tanzautomaten gepunktet werden - und Dagi Bee steppt sich zum Sieg. Die Influencerin führt jetzt mit 8:7.Spiel 6 - Kart-SchneckeAb ins Freie! Mit dem E-Go-Kart muss ein Parcours in Schneckenform gemeistert werden. Dagi Bee überzeugt und pest um die Ecke wie eine Furie. Sie führt jetzt 14:7.Spiel 7 - Wasserthlon"Wir haben einen Knall, und den werdet ihr gleich hören", ulkt Elton. Beim nächsten Spiel bleiben Dagi und Jasmin an der frischen Luft. Jetzt wird scharf geschossen: Wer überzeugt an den Schießständen? Dagi Bee siegt. Mit ruhiger Hand. Sie führt 21:7.Spiel 8 - Blamieren oder kassierenEin eindeutiges Ergebnis: Das Kultspiel bei "Schlag den Star" entscheidet Dagi Bee souverän für sich. Sie führt jetzt 29:7.Spiel 9 - Schmetterling"Frühling wird's, auch hier im Studio", freut sich Elton. Wer schnappt sich mit dem Kescher die meisten Schmetterlinge, die vom Studio-Himmel fallen? Das Bienchen fängt die meisten Schmetterlinge. Dagi Bee führt jetzt 38:7.Spiel 10 - Karussell-BallRan an die Bälle! Wer hat beim Karussell-Ball die Nase vorn? Beide Frauen liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, am Ende hat Blümchen das bessere Händchen. Sie kämpft sich heran. 38:17 für Dagi Bee.Spiel 11 - Wörter fühlenWer erfühlt die Holzbuchstaben blind? Dagi Bee tastet sich zum Sieg - und führt jetzt 49:17!Spiel 12 - Tri-ScooterMatchball-Spiel für Dagi Bee! "Hier kommt es auf Körperbeherrschung an", sagt Elton. Denn den Tri-Scooter kann man nur mit Bein- und Hüftbewegungen fahren. Wer macht das Rennen und groovt sich zum Sieg? Dagi Bee gewinnt das Spiel und damit die Show mit 61:17!Bildmaterial aus der Show und das Spieleprotokoll stehen ab sofort auf http://presse.prosieben.de/shows zur Verfügung.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 22.03.2020 (vorläufig gewichtet: 21.03.2020)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionKathrin BaumannTel. +49 89 9507-1170Kathrin.Baumann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4553705