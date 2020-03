Spanien droht der Kollaps. Fachleute warnen jetzt in einem offenen Brief vor dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Auf der iberischen Halbinsel breitet sich das Coronavirus rasend schnell aus. Wird die Forderung der Mediziner umgesetzt, muss die spanische Wirtschaft auf beinahe Null heruntergefahren werden.In einem am Samstag veröffentlichten offenen Brief warnen 69 renommierte Epidemiologen, Molekularbiologen und Wissenschaftler anderer Fachbereiche in Spanien, das vom Coronavirus besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...