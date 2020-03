Von Vibhuti Agarwal und Eric Bellman

NEW DELHI (Dow Jones)--Indien hat am Sonntag testweise einen eintägigen landesweiten Shutdown gestartet. Dies soll Bürgern und Politiken ein Gefühl dafür geben, wie sich das Leben unter noch nie zuvor gesehenen Einschränkungen anfühlt.

Zwischen 7 Uhr morgen und 9 Uhr abends hat Premierminister Narendra Modi zur sogenannten "Volksausgangssperre" aufgerufen. Die Bevölkerung sollte zuhause und Geschäfte geschlossen bleiben. Die Restriktionen waren freiwillig. Berichte von stillen Stränden in Mumbai und leeren Straßen in Neu-Dehli deuten darauf hin, dass die Inder diese Übung ernstnehmen.

"Diese Ausgangssperre wird ein Lackmustest für unsere Nation sein", sagte Modi in der Ankündigung am Freitag: "Jetzt ist die Zeit um zu sehen und zu testen, wie vorbereitet Indien ist". Bislang gibt es in dem Land erst eine geringe Anzahl von 324 Infektionen und 4 Toten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2020 05:12 ET (09:12 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.