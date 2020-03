FRANKFURT (Dow Jones)--Die Coronakrise stellt sich auch als Gelegenheit für Befürworter von "Euro-Bonds" dar. Denn auch nach der Ankündigung des 750 Milliarden Euro schweren Notprogramms sieht die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Mittel noch nicht am Ende. So sagte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS): "Die EZB ist in der komfortablen Situation, dass sie über eine ganze Reihe von Instrumenten verfügt, die alle noch nicht ausgeschöpft sind.

Wenn dies zur Erfüllung unseres Mandats erforderlich ist, stehen wir bereit, weitere Maßnahmen zu ergreifen". In diesem Zusammenhang sprach sie sich gegenüber der FAS für gemeinsame Euro-Anleihen der Euro-Mitgliedsstaaten aus. Auch die Ausgabe einmaliger "Corona-Anleihen" hält Schnabel für denkbar, die Entscheidung darüber obliege der Politik.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2020 07:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.