Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle ist am Wochenende auf 7014 angestiegen. 60 Personen sind verstorben.Bern - Die Schweizer Bevölkerung hält sich an die neuen Corona-Verhaltensregeln - von wenigen Ausnahmen abgesehen. Das zeigen Analysen in verschiedenen Schweizer Städten. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle stieg auf 7014 an. 60 Personen sind verstorben. "99 Prozent der Leute haben die Botschaft verstanden", sagte etwa der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause am...

