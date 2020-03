In zahlreichen Betrieben auch des Fruchthandels stehen jetzt wieder Audits zur Verlängerung von Zertifizierungen an. "Gerade jetzt sind Augenmaß und Entgegenkommen der Zertifizierungsorganisationen und Standardgeber gefordert", so der Geschäftsführer des Deutschen Fruchthandelsverbandes e.V. (DFHV), Dr. Andreas Brügger. Bildquelle: Shutterstock.com Die...

Den vollständigen Artikel lesen ...