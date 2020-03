GIBRALTAR (dpa-AFX) - Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat auch Gibraltar am Sonntag eine weitgehende Ausgangssperre angekündigt. Bürger dürften ab Dienstag nur noch zur Arbeit oder zum Einkaufen aus dem Haus, teilte die Regierung des britischen Überseegebiets an der Südspitze der iberischen Halbinsel mit.



Die Menschen dürfen nur noch maximal mit einem Mitbewohner aus dem gleichen Haushalt hinaus, jedoch können sie - anders als in Spanien - auch spazieren gehen, joggen oder draußen mit ihren Kindern spielen. Voraussetzung ist, dass sie dabei Distanz zu ihren Mitbürgern halten.



Die Maßnahme soll zunächst für 30 Tage gelten, jedoch alle 48 Stunden auf ihre weitere Notwendigkeit überprüft werden. In Gibraltar war vor knapp drei Wochen erstmals ein Einwohner positiv auf den Covid-19-Erreger getestet worden. Mittlerweile gibt es insgesamt 15 Fälle - davon allein fünf neue seit Samstag./cfn/DP/zb