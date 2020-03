LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Ministerpräsidenten und Conoravirus:



"Der Kanzlerin war klar, dass der Bund bei einer Katastrophe wie Corona nicht länger nur Zaungast sein kann. Die gestrige, offenbar schwer errungene Einigung der Ministerpräsidenten war das Gebot der Stunde. Durchgesetzt hat sich die bayerische Regelung, da mittlerweile die Anzahl der Infizierten in allen Ländern in die Höhe geschnellt ist. Vermieden wurde der irreführende Begriff "Ausgangssperre", da schließlich das Verlassen der Wohnung nicht das Problem darstellt, sondern der Kontakt mit anderen Personen. Die "Kontaktsperre" für mehr als zwei Personen ist vernünftig, da sie notwendige Gänge zu Ärzten, zum Einkauf oder zur Arbeit weiterhin zulässt. Es ist ein Lernprozess, in dem sich der Föderalismus gerade befindet. Es zeigt sich, dass in Krisenzeiten eine Verlagerung von Kompetenzen auf den Bund richtig ist."