KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zum AfD-Flügel



Die AfD, die sich nach wie vor allzu gern als bürgerlich und professoral inszeniert, hätte ohne Leute wie Höcke und Kalbitz nicht die politische Markt-Macht, die sie tatsächlich hat. Die völkischen Scharfmacher binden gerade in den neuen Bundesländern viel Publikum. Man sollte sich also auch vom aktuellen Rauswurf des durch antisemitische Äußerungen immer wieder aufgefallenen Südwest-Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon nicht täuschen lassen: Das vielleicht bedeutendste Kraftzentrum der AfD verkörpern Höcke und seine Gesinnungsgenossen. Bald mitten in der Partei. Wenn der bisherige Flügel also nächstens im Zentrum der AfD stehen sollte, muss das Bundesamt für Verfassungsschutz genau erforschen, ob nicht die Gesamtpartei weiter ins rechtsnationale und extreme Dickicht abschmiert./yyzz/DP/zb