BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise beschäftigt am Montag (ab 15.00 Uhr) die EU-Wirtschafts- und Finanzminister in einer Schaltkonferenz. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, erstmals überhaupt die europäischen Schulden- und Defizitregeln auszusetzen, um den Mitgliedsstaaten freie Hand für Krisenhilfen zu geben. Möglich wird das über die "allgemeine Ausweichklausel" im Stabilitäts- und Wachstumspakt. Die Regierungen sollen unbegrenzt in die Wirtschaft investieren dürfen. Es wird erwartet, dass die EU-Staaten den Vorschlag billigen.



In Erwartung einer schweren Wirtschaftskrise haben Deutschland und andere Staaten bereits milliardenschwere Hilfspakete für ihre Unternehmen und Arbeitnehmer geschnürt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant deshalb mit zusätzlichen Krediten über rund 156 Milliarden Euro. Auf europäischer Ebene hatte die EU-Kommission auch vorgeschlagen, Milliarden aus dem EU-Haushalt für Investitionen umzuwidmen. Die Europäische Zentralbank hilft ihrerseits mit einem riesigen Anleihekaufprogramm./vsr/DP/he